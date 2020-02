Ultimo aggiornamento: 21:26

Gli eredi di Bubka sono arrivati. Il ventenne svedeseha stabilito il nuovo primato mondiale di salto con l'asta scavalcando la misura di 6.17 al secondo tentativo della gara del meeting Copernicus Cup a Torun, in Polonia. Il precedente record di 6.16 apparteneva al francese, che lo aveva stabilito nel 2014 a Donetsk, in Ucraina. «Fantastico, è qualcosa che sognavo da quando avevo tre anni», è stato il commento a caldo del neoprimatista.Una prestazione che sembrava sempre più alla portata del 20enne vicecampione del mondo, che martedì a Dusseldorf aveva sfiorato la misura. Duplantis, allenato dal papà ex astista, ha superato 6,17 al secondo tentativo dopo aver compiuto un percorso senza errori fino a 6,01. Fenomeno fin dalla giovanissima età, “Mondo” ha già collezionato un palmares invidiabile, nel quale brilla, oltre all'argento iridato di Doha, anche l'oro europeo di Berlino 2018, e tanti titoli giovanili tra cui quello degli Europei under 20 disputati in Italia, a Grosseto, nel 2017. Il legame speciale con il nostro Paese non si limita a questo felice ricordo: prima dei Mondiali di Doha, infatti, Duplantis ha svolto un periodo di allenamento a Castelporziano (Ostia) con la Nazionale svedese.