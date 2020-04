Velisti campani fuori dal podio nel trofeo Mille e una vela, la grande regata virtuale promossa e organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con le Zone FIV. Millesettecento partecipanti, cento semifinalisti divisi in dieci batterie. Tra i tesserati della V zona, che sono stati i primi a gareggiare nell’e-sailing grazie alle iniziative del Club Nautico della Vela con gli eventi #ioregato da casa ed #ioregatoancoradacasa, dopo le fasi eliminatorie. Otto partecipanti campani: il campione del mondo Laser 4.7 Niccolò Nordera del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, il campione zonale match race Valerio Mereghini dello Yatch Club Capri e Mario Prodigo atleta Laser vice campione italiano e-sailing nel 2019 del Reale Yacht Club Canottieri Savoia ; inoltre Fabio Caldeo del Circolo Remo e Vela Italia, Jacopo Lucchetti della Regata delle Torri Saracene, Vito Cormun e Giuseppe Zurolodella Lega Navale Italiana Sez. Castellammare di Stabia, Giuseppe Osci della Lega Navale Italiana Pozzuoli . Dopo la Medal il vincitore di è risultato il triestino Luca Coslovich (nickname SNPJ Luca56124), appena 16 anni e decisamente nativo digitale, bronzo Mondiale e-sailing in carica, che ha battuto il toscano Filippo Lanfranchi (Velista71) che è il campione mondiale in carica. Al terzo posto uno strepitoso Giuseppe D’Amato (Peppe D'Amato 470 ITA9), giovane del Circolo Vela Bari. Ai 10 finalisti qualificati dopo Batterie, Ripescaggi e Semifinali, si sono aggiunti nove campioni della vela aggiunti alla Finale. Nascosti sotto uno pseudonimo di un grande navigatore della storia, sono entrati in gara quattro atleti della Squadra Nazionale di vela olimpica e cinque componenti dell’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli Team. © RIPRODUZIONE RISERVATA