«Come non detto, come non detto». Ribadisce due volte il concetto l’allenatore salernitano Walter Fasano. Si susseguono le telefonate da ora di pranzo fino al tardo pomeriggio. Quanto previsto inizialmente in mattinata, e cioè Civitavecchia-Aktis Acquachiara, si dissolve come un castello di sabbia. La Federnuoto ha disposto il rinvio della partita a data da destinarsi. Si apprende del rinvio dallo scarno comunicato del club biancazzurro.

«In seguito ai controlli eseguiti come disposto dalle «Misure integrative di sicurezza per il rischio di contagio da Covid-19», a seguito di comunicazione del presidente della società SNC Civitavecchia, contenente dimostrazione di quattro positività relative ad atleti del gruppo squadra, espletando le procedure necessarie ed avendo effettuato richiesta ufficiale», salta così il match programmato domani al PalaGalli.

E’ il primo stop alla ripresa della regular season, che ha ben poco di regolare a questo punto, considerate le difficoltà del momento. Sabato 8 gennaio 2022 si è disputata solamente Latina-Acquachiara (12-9), mentre cinque partite (Tuscolano-Cus Palermo; Vela Nuoto Ancona-Civitavecchia; Olympic Roma-Copral Muri Antichi; Roma Vis Nova-Rari Nantes Florentia; Canottieri Napoli-Rari Nantes Sori) sono state rinviate dalla Fin (foto DPM Deepbluemedia).

Nel girone Sud capitan Ciro Alvino e compagni dovranno recuperare inoltre la stracittadina con la Canottieri Napoli, prevista inizialmente sabato 18 dicembre 2021.