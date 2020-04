Anche quest’anno, come accade dal 2003, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia aveva avviato i preparativi per la manifestazione “Vele d’Epoca a Napoli”. L’edizione 2020 della regata Internazionale, che tradizionalmente apre la stagione estiva del RYCC Savoia, si sarebbe dovuta svolgere dal 2 al 5 luglio 2020 tra eventi, mostre e regate. Era in programma una sfilata d’eleganza e un fitto programma di regate. Questa XVII edizione avrebbe dovuto anche ricordare la XVII Olimpiade di Roma 1960 e i Giochi Velici svoltisi a Napoli dal 29 agosto al 4 settembre 1960. «Avevamo in mente di mettere in piedi un evento nell’evento per il sessantesimo anno dai Giochi Velici di Napoli – commenta il presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta – Purtroppo l’emergenza Covid-19 ha stravolto i piani e i programmi dell’intera Classe AIVE». Il presidente dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca, Pier Maria Giusteschi Conti, ha inviato al Circolo Savoia una comunicazione alla quale il club bianco blu si uniforma rinviando la regata ad altra data. Il Circolo, come da disposizioni ministeriali, resterà chiuso fino al 3 maggio 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA