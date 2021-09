Finalmente in campo. L’Amatori Napoli Rugby scalda i motori in vista della prima giornata di campionato. Ritorna la serie A e si parte subito in trasferta con la sfida contro Romagna Rugby Football Club. Domenica 17 ottobre (ore 15.30) capitan Alessandro Quarto e compagni affronteranno i galletti allo Stadio del Rugby di Cesena. Per i romagnoli sarà la partita ufficiale numero 300 e, ironia della sorte, coinciderà proprio con l’ultimo match non disputato causa pandemia ed il conseguente rinvio e stop definitivo nel marzo 2020.

L’edizione 2021/2022 assegnerà il titolo di campione d'Italia il 5 giugno, al termine del girone playoff. Non sono previste retrocessioni. La formazione verdeblu inserita nel raggruppamento 3, composta da nove formazioni: Civitavecchia Centumcellae, Pesaro Rugby, Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, Rugby Perugia, Unione Rugby Capitolina, Rugby Noceto dell'Head Coach Luca Varriale (ex Amatori Napoli e all'epoca secondo di Lorenzo Fusco in panchina), Amatori Rugby Catania.

Esordio casalingo per il club presieduto da Diego D’Orazio il 24 ottobre al Villaggio del Rugby di Bagnoli contro Prato. Si prevede un ritorno in campo davvero speciale all’ombra del Vesuvio.