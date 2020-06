Si riparte. Ricomincia la corsa verso i Giochi di Tokyo del 2021. Sarà il centro di preparazione olimpica di Formia (Latina) a ospitare il primo raduno azzurro dopo la fase più critica dell’emergenza Covid-19. Diciassette ostacolisti si ritroveranno dal 15 al 21 giugno sulla pista dello storico impianto intitolato a Bruno Zauli: tra loro anche le medaglie d’oro dell’Universiade 2019 Luminosa Bogliolo e Ayomide Folorunso. È l’occasione per riprendere il percorso che si era interrotto alcuni mesi fa, causa pandemia, e che era proseguito in chiave individuale con gli allenamenti casalinghi durante il lockdown e i primi ritorni in pista. Al termine del raduno, per alcuni dei convocati è in programma anche una prima gara-test su distanze spurie, salvo diverse disposizioni del Governo sulla ripresa dell’attività agonistica. Tra i convocati anche il napoletano delle Fiamme Gialle Alessandro Sibilio campione del mondo della staffetta 4x400 juniores che in questo periodo si sta allenando al San Paolo: "E’ magnifico tornare a casa, allenarsi con tutte le attrezzature. E’ questa la nostra pista, proprio dove abbiamo costruito i nostri successi. San Paolo non solo bello di notte ma sempre e spero sia di buon auspicio per arrivare lontano" © RIPRODUZIONE RISERVATA