Atp Finals: Medvedev liquida Zverev, Djokovic parte forte

Il girone più equilibrato finora ha regalato due match a senso unico. Alle Atp Finals di Londra il gruppo Tokyo '70 vede le vittorie di Daniil Medvedev e di Novak Djokovic, numero uno del mondo.

Il russo in serata ha battuto il tedesco Sascha Zverev col punteggio di 6-3 6-4 in nemmeno un'ora e mezza di gioco. Match a senso unico per il numero 4 del ranking mondiale che così aggancia in vetta Djokovic, altrettanto devastante nel liberarsi di Diego Schwartzman. Tutto facile per il serbo che rimedia subito a un break in avvio e poi regola l'argentino in scioltezza per 6-3 6-2.

Domani tocca all'altro raggruppamento con la supersfida tra Rafa Nadal e Dominic Thiem e la sfida dei giovani, tra il campione uscente Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev, tra i più in forma nelle ultime settimane.

Ultimo aggiornamento: 23:18

