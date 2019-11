Infinito Roger Federer: il fuoriclasse svizzero si è qualificato per la semifinale delle Atp Finals di tennis, in corso a Londra, dopo aver battuto – per la verità senza nemmeno soffrire troppo - il serbo Novak Djokovic. Finisce 6-4 6-3 per il fuoriclasse di Basilea che, con questo successo impedisce anche a Djokovic di riprendersi la vetta della classifica dell'Atp, che resterà dunque a Rafa Nadal fino alla fine del 2019. Ultimo aggiornamento: 15 Novembre, 06:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA