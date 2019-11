Ultimo aggiornamento: 18:48

I Fab Three non mollano. E se uno tralascerà lecompie un capolavoro di grinta e tecnica e resta aggrappato con gli artigli al suo Master. Il numero uno del mondo ha avuto la meglio su per 6-7 (3) 6-3 7-6 (4) dopo una battaglia di 2 ore e 46 minuti che a un certo punto sembrava irrecuperabile. Nel terzo set il russo si è trovato avanti 5-1 con un match point sul servizio dello spagnolo. Rafa ha scongiurato il pericolo e poi ha costruito il suo capolavoro. Medvedev infatti è andato a servire per l'incontro ben due volte, sul 5-2 e sul 5-4 senza riuscire mai nemmeno ad avvicinarsi a un secondo match point. Al tie break poi Nadal è stato perfetto e ha chiuso 7 punti a 4 nell'ovazione del pubblico londinese.Nadal resta dunque in corsa, il suo passaggio alle semifinali dipenderà dalla scontro diretto condell'ultima giornata. Tsitsipas che in serata sfiderànel confronto tra i due giocatori che hanno vinto i match della prima giornata.