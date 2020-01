Il Settebello regola la Francia 10-7 e continua a punteggio pieno il cammino nel girone D di EuroBudapest 2020. I quarti di finale sono vicini. Campioni del mondo - sempre avanti nel punteggio - trascinati dalle triplette di Figlioli e Di Fulvio e dalla solità granitica difesa che neutralizza dieci chance su quindici in inferiorità numerica, ma imprecisi con l'uomo in più (1/9). Sabato 18 gennaio alle 14.30, sempre in diretta su Rai Sport + HD, gli azzurri affrontano la Georgia, battuta dalla Grecia 17-10, nell'ultima partita della fase preliminare che vale il primo posto del raggruppamento. Rientrerà Stefano Luongo, assente con i transalpini, che ha scontato la giornata di squalifica.



L'ultimo precedente con la Francia era stato il 6 luglio 2019 al 4 Nazioni di Portogalete, ultimo test match premondiale, in cui i futuri campioni del mondo si imposero 13-2. Nel 2019 Italia e Francia si affrontarono anche in Europa Cup a Marsiglia, il 19 febbraio nella prima fase (6-4). L'ultimo precedente agli Europei, invece, risale al 20 agosto 1991 ad Atene, sempre nel girone preliminare (13-6). Ultimo aggiornamento: 19:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA