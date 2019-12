Ultimo aggiornamento: 18:37

Arriva un'altra doppietta per l'Italia agli Europei in vasca corta di Glasgow. La firmano Martina Carraro e Arianna Castiglioni, rispettivamente oro e argento nei 100 rana. La Carraro, dopo una imperiosa rimonta, chiude in 1'04″51 davanti alla compagna azzurra che tocca in 1'05″01. Terza la finlandese Laukkanen (1'05″12). Per Martina si tratta della seconda medaglia della rassegna dopo l'argento conquistato nei 50 . Con questi due podi l'Italia raggiunge le 200 medaglie agli Europei.