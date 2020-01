L'impresa azzurra non è riuscita: lo slalom gigante di Coppa del Mondo di Adelboden è stato vinto dalla sloveno Zan Kranjec, 27 anni e terza vittoria in carriera, in 2.27.90. Secondo il croato Filip Zubcic in 2.27.90 e terzi ex-aequo il francese Viktor Muffat-Jeandet e il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.28.54. L'azzurro Luca De Aliprandini, al comando dopo al prima manche, è scivolato fuori nella seconda mentre il cronometro lo dava in buon vantaggio. Per l'Italia il migliore è così Giovanni Borsotti, secondo dopo la prima manche, che ha chiuso 14/o in 2.29.41. Poi c'è Riccardo Tonetti 16/o in 2.29.67. Manfred Moelgg, partito per primo nella seconda manche, si è infortunato in una compressione e sono in corso accertamenti sulle sue condizioni.



Domani ad Adelboden tocca allo slalom speciale. L'ultimo successo azzurro è quello di Stefano Gross nel 2015. Gross sarà in pista anche domani insieme alla speranza Alex Vinatzer, terzo tra i pali stretti a Zagabria, Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA