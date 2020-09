Us Open: Berrettini e Caruso volano al terzo turno

L'Italia avanza agli Us Open. Matteo Berrettini e Salvatore Caruso vincono ancora e si qualificano per il terzo turno dello Slam americano. Il tennista romano - 6/a testa di serie del torneo e numero 8 del mondo - ha superato nettamente il francese Hugo Humbert, imponendosi per 6-4 6-4 7-6 (6). Al prossimo turno troverà il norvegese Casper Ruud che lo ha battuto nell'unico precedente, disputato però sulla terra rossa del Roland Garros.



EXPLOIT

Continua il sogno di Salvatore Caruso: il palermitano vola al terzo turno grazie al successo 3-6 6-4 6-3 6-4 sullo statunitense Ernesto Escobedo. Caruso, che in autunno ha conosciuto l'aria della top 100, sta ripetendo i successi del Roland Garros - è la seconda volta che arriva al terzo turno in uno Slam - e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Intanto con questo risultato perfeziona il suo best ranking arrampicandosi – per ora virtualmente - fino al numero 85 della classifica Atp. Il prossimo ostacolo è un vero esame di maturità: si tratta del russo Rublev, testa di serie numero 10. Curiosamente se i due azzurri dovessero vincere ancora si sfiderebbero negli ottavi di finale in un derby azzurro da brividi.