Ancora un podio per le ragazze dello sci azzurro in coppa del mondo. Lo conquista Nicol Delago, seconda nella discesa libera di Altenmarkt, vinta dalla svizzera Corinne Suter in 1.18.79.. L'azzurra, al terzo podio in carriera, ha chiuso in 1.19.08 davanti all'altra elvetica Michel Gisin in 1.19.77. Si ferma ai piedi del podio Sofia Goggia, quarta in 1.19.80, e davanti all'altra italiana Francesca Marsaglia, quinta in 1.20.00. Complessivamente ottima, dunque, la prova della squadra italiana che manda a punti anche Federica Brignone, sedicesima, ed Elena Curtoni, diciannovesima.

