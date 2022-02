Ritornano i motori sull'isola verde: tutti in pista all'Ischia Mare Cross

Dopo un anno di stop è tornato il trofeo Ischia Mare Cross, giunto alla sua sesta edizione. Lo scorso weekend, infatti, è tornato dunque lo spettacolo del motocross sulla spiaggia della Chiaia a Forio. L’evento, organizzato dall’associazione Ischia Mare Cross e dal Motoclub Fashion Bike Cerbone con il patrocinio del Comune di Forio, è stato inserito ancora una volta nel calendario della Federazione Motociclistica Italiana e ha visto la partecipazione di tantissimi piloti provenienti da diverse zone d’Italia. Tante le categorie, a partire dalle 65cc e 85cc per i più piccoli, fino alle MX1 e MX2 dedicate ai più competitivi. Dopo le prove libere del sabato, già domenica mattina sono emersi i veri valori dei piloti, durante le qualificazioni.

Mattatore della manifestazione è stato Alfredo Memoli, che ha saputo imporsi con continuità nelle prove libere, nelle qualifiche e in gara, cedendo il passo solo nella seconda manche di gara a Giuseppe Borrozzino, cosa che però non gli ha impegnato di portare a casa il suo trofeo di categoria, ovvero quello della MX1 Fast. Spettacolo anche nella batteria degli Expert, con il pilota di punta isolano, Ciro Morgera, che ha combattuto come un leone contro un campione come Salvatore Varà, non riuscendo ad andare oltre il secondo posto. Dopo che tutte le categorie avevano svolto le loro due manche di gara, i piloti meglio piazzati nelle categorie MX1 e MX2, sia Fast sia Expert, Rider, 125cc e Veteran si sono sfidati in una gara a manche unica, la Supercampione. Anche qui a prendersi il primo posto è stato Alfredo Memoli, davanti a un grandissimo Ciro Tramontano e a Nicolò Borrozzino.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che si sono già proiettati all’organizzazione della prossima edizione dell’evento. Aspetto molto importante dell’evento è l’attenzione alla beneficenza, visto che durante la manifestazione sono stati raccolti dei fondi da devolvere alla famiglia Verde per le cure di Nello, costretto a cure molto costose dopo un brutto incidente stradale avvenuto il 12 novembre del 2020.