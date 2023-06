Rocco Terranova è il campione italiano universitario 2023

Rocco Terranova è il nuovo campione italiano di lotta stile libero. Alla sua prima esperienza l’atleta ischitano si è aggiudicato il titolo universitario 2023. Nell’impianto del Cus Camerino il classe 2001 si è imposto sui suoi avversari, mettendo in bacheca una medaglia prestigiosa nella categoria 61 kg.

«Circa 6 mesi fa mi sono avvicinato alla lotta, disciplina non nuova in famiglia, perché mio nonno Rocco praticava lotta greco-romana quando ha vissuto in Francia», racconta il vincitore della rassegna. «Ho scelto lotta libera, perché si avvicina al judo», osserva il fratello di Michela, reduce dal recente successo juniores nella categoria 57 kg, per la gioia di papà Rosario.

«Ho iniziato con la Wrestling Liuzzi del maestro Michele Liuzzi a Melito», spiega Rocco Terranova, che si è fatto valere contro Francesco Chinese (Cus Napoli) e Adalberto Minazzi (UniRoma). «E’ iniziato un nuovo percorso, ma non ho abbandonato il judo», tiene a precisare lo studente di Scienze motorie, iscritto all’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti.

Gara impegnativa ed estenuante che non ha scoraggiato il vincitore. La sua ferrea caparbietà lo ha condotto sul gradino più alto del podio.

«Dedico la vittoria alla mia famiglia, alla asd Ischia Judo, e alla mia ragazza Giusy, studentessa di Medicina all’Università D’Annunzio», dichiara soddisfatto Rocco. «Studio e sport possono camminare di pari passo», assicura Terranova, già proiettato ai prossimi impegni.

«La prossima settimana è in programma il campionato italiano a squadre di judo, a novembre la Coppa Italia di lotta al PalaPellicone di Ostia», conclude fiducioso il ragazzo isolano.