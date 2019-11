Il coprifuoco costringe Roger Federer ad annullare il match esibizione di Bogotà. Il tennista svizzero avrebbe dovuto affrontare ieri il tedesco Alexander Zverev, ma l'incontro è stato cancellato a causa delle misure straordinarie adottate dal governo colombiano in seguito ai gravi scontri avvenuti in questi ultimi giorni e collegati alla giornata di sciopero nazionale di giovedì. Federer ha espresso tutta la sua delusione sui social: «Ho il cuore spezzato per il popolo di Bogotà. A causa del coprifuoco di stasera, purtroppo non siamo riusciti a giocare questa partita che ho aspettato così a lungo», ha scritto su twitter il campione di Basilea. «Prometto a tutti -ha aggiunto- che Sasha e io torneremo in futuro per dare ai nostri fan colombiani la possibilità di vederci giocare. Ho tanti ricordi fantastici del mio tour del 2012 a Bogotà e non vedo l'ora che accada di nuovo». Ultimo aggiornamento: 11:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA