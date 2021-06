Roland Garros, Sascha Zverev è il primo semifinalista in Francia

Bastano 98 minuti ad Alexander Zverev per aggiudicarsi il primo quarto di finale nel tabellone del Roland Garros, contro il malcapitato Alejandro Davidovich Fokina, oggi reo solo di aver messo i piedi in campo al Philippe-Chatrier. Un primo set peraltro nemmeno troppo scontato, quello tra il numero 6 e il numero 46 del mondo, che su dieci giochi (6-4 per Sascha) conta addirittura ben 7 break, sempre annullati, da entrambi, nei game successivi. Fino a quello decisivo del decimo game, appunto.

New milestone achieved 🔑@AlexZverev overcomes Davidovich Fokina 6-4, 6-1, 6-1 to book a spot in the #RolandGarros SF for the first time in his career. pic.twitter.com/BiYd87lsTz — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021

Da lì in poi molto poco da aggiungere: il parziale fino alla fine è di 12 giochi a 1, nemmeno una palla break concessa al malagueño, e un totale di 19 vincenti a 8 tra seconda e terza ripresa, che durano insieme quasi meno del solo primo set. Zverev aggiorna il suo best score sul rosso di Parigi raggiungendo per la prima volta in carriera le semifinali - dopo i quarti persi nelle edizioni 2018 e 2019 degli Open di Francia - dove attenderà uno tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.

