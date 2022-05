Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in tre set lo statunitense Mackenzie McDonald, n.60 del ranking. L'altoatesino, n.12 Atp, si è imposto col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Lunedì prossimo negli ottavi, i terzi di fila per lui, Sinner dovrà vedersela con il russo Rublev, che ha sconfitto 3-1 Garin, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 7-6.