Dopo la qualificazione nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia di Roma, arriva un’altra grandissima emozione per Giulio Zeppieri. Il classe 2001 di Latina prenderà parte per la prima volta in carriera alla fase finale di un torneo del grande Slam, il Roland Garros 2022 "Open di Francia". Oggi il talento pontino ha sconfitto nel terzo e ultimo decisivo turno di qualificazione il francese Sean Cuenin (classe 2004 e astro nascente del tennis transalpino), in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4.

Una prova decisamente convincente per "Zeppo", che alla fine del match, durato un'ora e 29', ha zittito il pubblico parigino, che l’ha osteggiato per tutta la partita. Il numero 215 del mondo completa così un girone di qualificazione perfetto, senza lasciare per strada neppure un set, dopo aver battuto l'ex Davisman Andreas Seppi e il romeno Marius Copil. Primo main draw del circuito Slam al primo tentativo per il mancino latinense (si allena all'Enjoy Tennis Center di Roma con il maestro Giuseppe Fischetti) che continua imperiosa la sua scalata nel circuito internazionale.