Capri in festa per la prima regata della Rolex Capri Sailing Week. Il primo segnale di avvertimento suonerà oggi alle 10:55 per i maxi che si daranno battaglia in due classi separate (Performance e Classic), con partenza congiunta e stesso percorso assegnato. Gli equipaggi si sfideranno per quattro giorni, con il Maxi Yacht Capri Trophy che si concluderà venerdì 14 maggio. Le previsioni per i prossimi giorni indicano venti deboli da sud per oggi prima che un fronte si muova tra mercoledì e giovedì, portando onde di 3 metri e venti meridionali da 20 a 25 nodi. Al termine della prima serie di regate a Capri, le barche si sposteranno a Napoli per la partenza della Regata dei Tre Golfi organizzata dal Circolo Italia, dopodiché la classifica combinata di tutte le gare disputate decreterà il vincitore del Rolex Maxi Yacht Capri Trophy, l'ambito premio offerto dal main sponsor Rolex.



Tra gli avvistati sulle banchine e gli allenamenti in acqua c'era l'imponente equipaggio adriatico di Anywave, il Frers 63 capitanato da Alberto Leghissa (4 titoli mondiali, 3 titoli europei, 4 titoli italiani, 1 titolo mediterraneo), a cui si affianca il veterano Mauro Pelaschier nel ruolo di tattico e co-skipper.



Roberto Ferrarese chiamerà la tattica a bordo del Blue Oyster da 60 piedi, Andrea Fornaro a bordo del Mylius 60 Fra Diavolo di Vincenzo Adessi e Gabriele Bruni sullo Swan 65 Shirlaf, di proprietà di Giuseppe Puttini. «È un piacere tornare a regatare a Capri», ha commentato ieri Bruni al rientro dall'allenamento, «lo considero uno dei migliori percorsi di regata al mondo, sempre molto tecnico, ventilato e spettacolare. E mercoledì sarà una giornata interessante, in cui il nostro spostamento piuttosto considerevole potrebbe fare la differenza».



In molti guarderanno con interesse anche alla performance del Mylius 60 CK Cippa Lippa X, di Guido Paolo Gamucci, al debutto nelle acque di Capri.