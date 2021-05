Rolex Capri Sailing Week: premiazione in banchina

Premiazione in banchina dei vincitori della regata Maxi Yacht Capri Trophy. Una delle tre regate più importanti inserite nella settimana della Rolex Capri Sailing Week 2021, che oggi ha visto scendere in campo le regine del mare e che questo pomeriggio ha visto concludersi la prima fase con la premiazione dei regatanti, che si sono classificati ai primi posti, con Madame Brunella moglie del Presidente dello YCC D’avanzo che su richiesta del segretario generale Ima ammiraglio Andrew. Mc Irvine ha consegnato i premi ai vincitori della regata. La premiazione in banchina ha visto davanti alla sede Yacht Club Capri, che quest’anno si è presentata con un nuovo look, il Presidente dello YCC Achille D’avanzo che ha accolto da perfetto padrone di casa i rappresentanti dei circoli velici che competono nella Rolex Capri Sailing Week, i velisti vincitori e gli equipaggi che hanno partecipato alla regata. La settimana delle vele continuerà spostandosi a Napoli già da domani pomeriggio per Tre Golfi, una tre giorni che vedrà ancora le vele sfilare nei due golfi della Campania e nelle acque di Ponza per poi ritornare a Capri il 18 e continuare a lottare tra onde, vento e bolina per l’assegnazione degli altri premi in palio.