Da Cercola a Trigoria. Vigilia della prima trasferta stagionale per le azzurre allenate da Alessandro Pistolesi. Anche in versione femminile andrà in scena il Derby del Sole tra Roma e Napoli (ore 17.30 in diretta TimVision). «Abbiamo una settimana di lavoro in più. Oltre all’amaro in bocca per il 3-0 subìto, la gara con l’Inter ci lascia anche qualche certezza, che deriva dal primo tempo giocato al livello delle nerazzurre e a sprazzi anche superiori», ammette il tecnico toscano, come sempre pronto a dettare la linea da seguire.

«Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia, perché il vero Napoli sta venendo fuori». Work in progress, cantiere aperto (come i tanti che si vedono in città). «Manca ancora il punto di riferimento in attacco, però con Evdokija Popadinova stiamo costruendo alcune situazioni per essere efficaci». Fronte offensivo da completare e soluzioni da adottare. «Giocheremo la nostra partita, sapendo che Roma è un tappa di crescita», avverte Pistolesi, che ha studiato le avversarie al videotape.

Facile intuire l’approccio delle capitoline tra le mura amiche. «Ci aspettiamo un atteggiamento molto aggressivo, pressione molto alta, giocate di qualità. Se concediamo spazio alle giallorosse, diventa poi difficile recuperare. Serviranno tanto sacrificio e tanta applicazione». Convocata Paola Di Marino e 21 calciatrici saranno a disposizione dell’allenatore al secondo anno all’ombra del Vesuvio. Organizzazione e grinta le armi necessarie per contrastare la formazione guidata in panchina da Alessandro Spugna, reduce dal successo contro l’Empoli (0-3) al Castellani.

«Contro queste squadre esistono due modi di affrontare le partite: chiudendosi e fare un fortino nella speranza di portare più a lungo il risultato o provando a giocarsela come faremo noi a viso aperto». Scontro campale sul rettangolo verde preferito all’assedio da respingere. «Conosciamo le qualità della Roma, l’abbiamo affrontata in amichevole e sappiamo che caratteristiche hanno. A noi spetterà il compito di ripetere la prima mezz’ora con l’Inter, sperando di aver migliorato ulteriormente la condizione fisica con una ulteriore settimana di lavoro». A Trigoria anche il presidente Raffaele Carlino. Ex di turno la slovena Kaja Eržen, centrocampista classe 1994, vincitrice della Coppa Italia nel biennio capitolino (2019-2021).