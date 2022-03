Dopo Anzio, Roma. Seconda trasferta consecutiva per il Posillipo, che domani pomeriggio (ore 16) sarà impegnato al Foro Italico. «Si annuncia una gara difficile in un campo sempre ostico», spiega alla vigilia l’attaccante Domenico Iodice. Partenza nel tardo pomeriggio dalla Stazione Centrale.

«Troveremo sicuramente una Roma Nuoto agguerrita», osserva il pallanuotista rossoverde classe 2001. A quota 16 capitan Paride Saccoia e compagni, giallorossi a 7 in classifica. «Ci aspettano tre partite importanti», ricorda Iodice. Sulla strada dei posillipini il figlio d’arte Andrea Tartaro e soci, poi gli ex Giuliano Mattiello e Amaurys Perez (recupero con la Waterpolo Metanopoli Milano mercoledì 30 marzo in Lombardia) e sabato 2 aprile alla Scandone nel lunch match delle 13 con il Catania.

«Pensiamo una gara alla volta», suggerisce la calottina numero 2. Si presenta compatto il gruppo napoletano agli appuntamenti in programma. «Il tempo e il gioco rafforzano il nostro collettivo», avverte Iodice, che promette il solito impegno in acqua. «Daremo tutto per fare una grande prestazione anche contro i capitolini». Buono lo stato di forma del roster. «Prosegue come da calendario il lavoro atletico con Sandro Fusco: lavoriamo da anni insieme».

E poi ci sarà il mancino californiano Tyler Abramson, pronto a dare il suo contributo. «Sta incidendo molto dal punto di vista tecnico, ci mancava un giocatore così. E' riuscito ad integrarsi subito e bene nel gruppo, facendo la differenza», conclude Iodice (nella foto di Gianluca Madonna).

«Conterà l’approccio alla gara. L’ideale sarebbe ripetere i primi due tempi visti con l’Anzio», auspica fiducioso l’allenatore Roberto Brancaccio, abile a districarsi tra le difficoltà non solo del momento. «In casa la squadra capitolina offre sempre prestazioni di alto livello», argomenta il coach partenopeo. «Dovremo essere capaci di mantenere la concentrazione per tutti e quattro i periodi, per riuscire ad ottenere un risultato positivo», spera Brancaccio.

All’andata (11 dicembre 2021) finì 7-6: scatenato goleador Massimo Di Martire, autore di un poker pesante.