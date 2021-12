Ruggiscono i leoni di Alessandro Calcaterra, oro alle Universiadi 2019. A Monterotondo la Roma Vis Nova travolge l’Aktis Acquachiara 17-2 (parziali di 7-0, 3-0, 3-2, 4-0) e tiene il passo in vetta della Canottieri Napoli e della Rari Nantes Florentia nel girone Sud della serie A2.

Franano i biancazzurri al cospetto della capolista, che si porta sul 10-0 all’intervallo lungo. Da segnalare il poker di Emanuele Ferraro e le triplette dei due Andrea, Poli e Narciso. Per gli acquachiarini in gol nel terzo periodo Fabio Angelone e Daniele De Gregorio, entrambi in superiorità numerica.

Quinto successo consecutivo per i giallorossi (nella foto di Morris Paganotti), quarto ko stagionale per i napoletani. «Quando giochi contro squadre attrezzate devi dare qualcosa in più, noi invece abbiamo dato di meno», dichiara il tecnico Walter Fasano. «I margini di miglioramento sono davvero notevoli ma dobbiamo riprendere la strada intrapresa all’inizio», spiega l’allenatore dell’Aktis. «Dopo la vittoria di Camogli contro la Rari Nantes Sori abbiamo pensato di essere bravi. Questa sconfitta deve ricordarci che dobbiamo essere sempre umili», conclude Fasano.

Ultimo atto del 2021 per capitan Ciro Alvino e compagni il derby con la Canottieri Napoli sabato 18 dicembre (ore 17) a Santa Maria Capua Vetere.