Aktis Acquachiara pronta a tuffarsi nella nuova stagione. Inizia a Monterotondo domani pomeriggio (ore 16) il campionato di capitan Ciro Alvino e compagni. E sul cammino dei biancazzurri si presenta subito la Roma Vis Nova, formazione che ha sfiorato, come la Canottieri Napoli, la promozione in serie A1, presentandosi ai nastri di partenza tra le più autorevoli candiate per il salto di categoria.

Girone Sud. Mancheranno il mancino Matteo Aiello e il centroboa ungherese Erik Adam, due elementi chiave del roster. «Mi aspetto una stagione diversa da quella precedente», spiega alla vigilia il tecnico Walter Fasano. «Ci prefissiamo un campionato tranquillo, desiderosi di centrare subito gli obiettivi», auspica fiducioso il tecnico salernitano. «Costante il percorso di crescita dei ragazzi, si stanno allenando bene», osserva il coach dell’Aktis.

Organico pienamente riconfermato. E’ ritornato al Frullone Mattia Fortunato. «Si preannuncia una stagione difficile, sarà la stagione della conferma di quanto fatto di buono in precedenza», ravvisa Fasano, che traccia la rotta. «Bisogna affrontare ogni impegno con il massimo della concentrazione». Daniele De Gregorio e soci assicurano il solito impegno in acqua. «Non diamo niente per scontato, siamo un gruppo giovane. Siamo pronti», conclude Walter Fasano (nelle foto di Gaetano Nardone-Mfsport).