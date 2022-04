Primato condiviso. La vetta è sempre giallorossa ma in coabitazione. La 20esima giornata di serie A2 registra l’aggancio della Roma Vis Nova alla Canottieri Napoli a 43 punti nel girone Sud. Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo passano i capitolini 11-9 (parziali di 1-1, 2-1, 6-3, 2-4), al termine di una vera battaglia clorata.

In superiorità numerica Mattia Antonucci sblocca il punteggio (1-0). I ragazzi del Molosiglio hanno la chance di riportare in equilibrio i conti ma Gianluca Confuorto si fa parare il rigore da Vincenzo Correggia. Ci prova anche l’ex di turno Domenico Mutariello: la traversa nega la gioia del gol al numero 9. Luca Orlando sfrutta a dovere l’uomo in più e realizza il pareggio (1-1).

Ancora Antonucci apre il periodo (2-1). Si ripresenta l’occasione per la Canottieri dai cinque metri anche nel secondo quarto. Trasforma Vincenzo Tozzi (2-2). Correggia stoppa il tentativo di capitan Biagio Borrelli ed Emanuele Ferraro porta avanti i suoi all’intervallo lungo (3-2).

Saranno 9 le marcature nel terzo tempo. Due volte i napoletani acciuffano i romani (Daniele Cerchiara per il 3-3 e Geremia Massa per il 4-4). Cagiona il penalty Mutariello e uno scatenato Ferrero griffa il tris (5-4). Entra in acqua Gabriele Carchedi e regala il massimo vantaggio: +2 (6-4). Nuovamente Ferrero a scavalcare Gianluca Cappuccio (7-4). Ricuce lo strappo il centroboa di Ponticelli (7-5) ma la Vis Nova vola via con Alessandro Agnolet (9-5).

Gli ultimi 8 minuti vedono la Canottieri Napoli portarsi sul 9-8 e segnare tre gol lampo in due minuti con Mutariello (dopo 31 secondi), Borrelli e il salernitano Luca Baldi. Cappuccio si esalta, tiene a galla i partenopei e neutralizza il rigore di Enrico Calcaterra. A 5’48” dalla conclusione la beduina di Andrea Narciso e il rigore di Ferrero (cinquina personale) fissano l’11-8. Alessandro Zizza riaccende le speranze con un gran gol (11-9) a 3’46”. Altro penalty concesso ai capitolini: il tentativo di Ferrero si infrange sul palo.

«Gara tirata e delicata. Da apprezzare l’impegno profuso dai ragazzi. Conserviamo la testa del girone e andiamo avanti per la nostra strada», commenta il tecnico Enzo Massa (foto di Gianluca Madonna).