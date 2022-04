Giallorossi contro. Il match clou della 20esima giornata è senza dubbio la sfida al vertice tra la Roma Vis Nova e la Canottieri Napoli. A Monterotondo i capitolini proveranno ad agganciare la capolista in vetta, i ragazzi del Molosiglio a conservare il primato e ad allungare in classifica. Ex di turno Domenico Mutariello.

«Mi aspetto una gara sicuramente bella da vedere, ma soprattutto da giocare, in quanto siamo due squadre di alto livello. Il nostro obiettivo è disputare una bella partita e portare a casa i tre punti», spiega alla vigilia la calottina numero 9. Difficile avanzare un pronostico. «Non si può preannunciare nulla, ma sono fiducioso, consapevole delle qualità del nostro roster», avverte il classe 2003.

Capitan Biagio Borrelli e compagni hanno dato vita a vere prove di forza in serie A2. «Il gruppo è sempre più unito e questo lo stiamo dimostrando partita dopo partita. Stiamo svolgendo ottimi allenamenti da settembre e siamo in forma», ribadisce lo studente iscritto al primo anno di Scienze motorie, che frequenta il corso di laurea triennale alla Parthenope. Nel mirino gli esami di Biochimica ed Economia aziendale certamente ma anche la seconda forza del girone Sud.

«La Roma Vis Nova è indubbiamente un’ottima formazione: i giocatori da temere saranno Enrico Calcaterra e il centroboa Andrea Narciso, giocatore che ha militato anche nel campionato di A1», osserva il pallanuotista di Mercato San Severino, nato in provincia di Salerno. «Il tecnico Enzo Massa ci ha caricato dalla settimana prima di Pasqua. È un duello che dobbiamo fare nostro, dopo aver prevalso con la Rari Nantes Florentia». Continuità la parola d’ordine. «Siamo pronti alla battaglia», suona la carica Mutariello.

«Non manca la pressione, così come l’adrenalina. Daremo il massimo per rimanere lassù, solitari al primo posto», auspica convinto il player della Canottieri. Sei giornate al termine della regular season. «Il campionato è ancora lungo, ma ogni settimana ci saranno obiettivi da raggiungere. Questo è uno scalino importante», avverte Mutariello. «Crediamo nella compattezza del collettivo, daremo il massimo in acqua e non temiamo nulla. Abbiamo provato tanto in allenamento. Ognuno di noi darà il 110%», conclude Mutariello (nelle foto di Gianluca Madonna). Fischio d’inizio alle ore 16.30.