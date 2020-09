Scelta di cuore e di vita. Non è la trama di un film ma l’inizio di una nuova avventura. Da vivere con coraggio e audacia. «Napoli è casa, Padova il futuro». Segue le orme del suo ragazzo, Agostino Notariello, che sarà impegnato in Top12 con il Petrarca Rugby, insegue il suo sogno. «Giocherò con il Valsugana per alzare l’asticella». Ambizione e ottimismo viaggiano insieme per Rosanna Tizzano. Grinta da vendere e passione innata. Stesso ruolo della dolce metà, ovvero pilone destro. «Con l’aspirazione di gettare solide premesse per la carriera sportiva».



Dalla Campania al Veneto in modo da scrivere pagine avvincenti. «Dopo il lockdown sono salita per conoscere l’ambiente e le nuove compagne di squadra. Prima, però, ho chiesto consiglio al direttore tecnico verdeblù Lorenzo Fusco, contento della scelta ed ha approvato il mio cambio di rotta dopo tantissimi anni trascorsi all’Amatori Napoli», spiega soddisfatta l’atleta classe 1994.



Contesto stimolante, situazione inedita. «Prima esperienza lontana da casa», riferisce emozionata la figlia d’arte del due volte campione di canottaggio Davide Tizzano, oro alle Olimpiadi di Seoul (1988) e Atlanta (1996), nonché direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia. «La mia famiglia mi sostiene al 100% e fa il tifo per me». Non mancano gli incoraggiamenti.



Si aprono le porte del Valsugana Padova, club nato nel 1982 con 500 tesserati e 32 tecnici, una fra le più belle realtà del rugby italiano. Società attrezzata, in pole position in serie A. Tre titoli vinti per la seniores femminile nel 2017, 2016 e 2015, finalista nel 2019 e 2018. Sul ponte di comando Nicola Bezzati, tecnico delle patavine, che da giocatore- capitano ha vinto diversi scudetti. Dalle Scugnizze all’ombra del Vesuvio alle ValsuGirls il passaggio di Rosanna. «Lascio una squadra che ho fondato insieme ad altre».



Accipiter gentilis il simbolo del team. L’astore il predatore dell’aria potente e rapace, che sta a simboleggiare la fame di vittorie. «Sono contenta del trasferimento. Gli allenamenti sono iniziati la scorsa settimana, rispettando rigidamente i protocolli sanitari e le procedure di sicurezza anti Covid. La società è ripartita dopo aver effettuato tutti i controlli del caso», osserva Tizzano. Impianto situato in zona Altichiero. «Lo staff tecnico è strutturato in maniera completa: si dedica alla crescita del movimento».



Non si recidono i legami e le relazioni. «Napoli una culla, Manfredo Borsa mi ha sempre seguito. Il Veneto si presenta come la regione dove il rugby è molto forte e radicato. Le ragazze mi hanno accolto come se ci conoscessimo da anni. Il settore femminile è la nuova frontiera. Entusiasta il presidente Franco Beraldin del mio spostamento per ragioni sportive», riferisce Rosy, come la chiamano amici e parenti.



Al cuor non si comanda. «Agostino è il mio fidanzato e mentore di mischia. Abbiamo deciso di lasciare le nostre rispettive città di appartenenza, per inseguire il sogno di diventare professionisti della palla ovale». Identici desideri, medesima fortuna. «Insieme nella stessa città sia il Petrarca che il Valsugana. Scalpitiamo in attesa di riprendere. Attendiamo l’ufficialità».



Pizzico di nostalgia. «Napoli è casa e mi manca: è il mio porto sicuro. Si sono create amicizie importanti grazie alla palla ovale». E' tempo di guardare avanti. «Spero che Padova mi dia tante soddisfazioni».



Continuità valoriale. In più di 30 anni di attività il Valsugana Rugby Padova è riuscito ad avvicinare allo sport migliaia di giovani, aiutando le famiglie nell’educazione e nella crescita dei figli. Rosanna proseguirà nel suo impegno: fare meta anche fuori dal campo. In sinergia con le scuole ha sempre organizzato eventi e progetti, coinvolgendo 2 mila studenti. Battaglie di civiltà contro le discriminazioni di genere. Quello di Rosanna Tizzano il coraggio di reagire e di ripartire da un intrigante cammino.

