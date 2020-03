Malagò protesta: «Il rugby che chiude la stagione? È una scelta opinabile, si può discutere, ma è chiaro che non hanno voluto aspettare. Non sono contrario alla decisione della federazione, non condivido il timing. Non hanno voluto aspettare una data condivisa»: il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di Radio 24 commenta lo stop deciso dalla Federugby. «Se è vero che le federazioni hanno l'onere e l'onore di organizzarsi in autonomia, è anche vero che ci sono ordinanze e non puoi dare garanzie di sicurezze - le parole di Malagò -. Non sono contrario, non condivido il timing. Si arriverà a quello che ha detto il rugby anche in altri sport. Ogni cosa devi guardarla nella sua specificità» Ultimo aggiornamento: 15:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA