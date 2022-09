Rugby, impresa dell'Italia: le azzurre battono le professioniste della Francia a Biella, 26-19 il risultato del test match che pareggia il conto dei test match della "serie" estiva allestita in vista dei Mondiali in ottobre in Nuova Zelanda. Le ragazze del ct Andrea Di Giandomenico hanno urlato a lungo "Manu, Manu, Manu" dopo il fischio finale per essere vicine alla capitana Manuela Furlan che la settimana scorsa si è rotta un ginocchio vedendo così andare in pezzi il sogno di partecipare ai Mondiali prima di chiudere la carriera.

Le francesi, va ricordato, sono terze nel ranking mondiale mentre le italiane sono seste. Di più: le francesi sono professioniste da 4 stagioni, mentre le azzurre solo dall'anno scorso hanno diritto a una borsa di studio che non consente comunque loro di abbandonare lavoro o università.

La settimana scorsa era finita 21-0 a Nizza. A Biella è stato tutto un altro match.

L'Italia non batteva la Francia dal 17 marzo 2019 (31-12 a Padova) nel Torneo delle Sei Nazioni.

Paolo Ricci Bitti

Biella, Cittadella del Rugby - venerdì 9 settembre 2022

Il tabellino

Test-match



Italia v Francia 26-19



Marcatrici: p.t. 8’ m. Fall tr. Drouin (0-7); 30’ m. Gros tr. Drouin (0-14); 34’ m. Bettoni (5-14); 38’ m. Sillari tr. Rigoni (12-14); s.t. 5’ m. Ostuni-Minuzzi tr. Rigoni (19-14); 29’ st. Llorens (19-19); 34’ m. Punizione Italia (26-19)

Italia: Ostuni-Minuzzi; Muzzo, Sillari (1’ st. D’Incà), Rigoni, Magatti (28’ st. Granzotto); Madia (398’ st. Stevanin), Stefan; Giordano, Sgorbini (23’ st. Sgorbini), Locatelli (15’ st. Franco); Duca, Fedrighi; Gai (20’ st. Seye), Bettoni (cap, 27’ st. Vecchini), Maris

All. Di Giandomenico

Francia: Jacquet; Llorens, Menager M., Drouin, Boulard; Queyroi , Bourdon (7’ st. Sansus, 13’ st. 20’ st. Tremouliere); Gros (16’ st. Mayans), Menager R. (23’ st. Forlani), Feleu; Fall, Ferer; Bernadou (1’ st. Joyeux), Sochat (cap, 7’ st. Touye), Deshaye (21’ st. Brosseau)

All. Darracq

arb. Neville (Irlanda)

Note: terreno in ottime condizioni, mille spettatori circa,

Cartellini: 34’ st. giallo Queyroi (Francia)

Player of the Match: Madia (Italia)

Calciatrici: Droun (Francia) 2/3; Rigoni (Italia) 2/3