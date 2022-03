Italia Michele Lamaro Scozia Sei Nazioni rugby oggi diretta live Guinness Six Nations Massimo Cuttitta Ucraina Marco Zennaro Harpastum Martin Castrogiovanni Andrea Lo Cicero Mauro Bergamasco

Davanti a 40 mila fedeli, compresi i 5mila in kilt, l'Italia del capitano Michele Lamaro prova oggi alle 15.15 all’Olimpico a inceppare la Scozia, l’ultima protagonista del Sei Nazioni che l’Italia è riuscita a battere giusto 35 partite fa, correva l’anno 2015, quando ancora lo Stadione con il rugby si riempiva fino all'ultimo posto mentre oggi restano a disposizione (biglietterie quindi aperte) circa 7mila seggiolini, visto che la capienza è limitata a 47mila spettatori per le misure di contenimento del Covid. Pur facendo la tara degli effetti della pandemìa, sembra davvero passato un secolo che quei sold out a quota 72mila.

Possibilità di battere gli scozzesi di Hogg e Watson? A dir poco remote, anzi, per gli allibratori la tariffa è di almeno 20 punti di scarto perché la Scozia, anche se non è più in corsa per la vittoria del torneo, vanta ancora una cilindrata esagerata rispetto all'Italia.

Nonostante abbiano subito almeno cinque mete a partite, gli azzurri del ct Kieran Crowley hanno comunque fatto progressi in difesa e nella tenuta fisica «quindi contro la Scozia cercheremo di fare un altro passo avanti in fase di attacco» dice con qualche giustificata ambizione Lamaro (miglior placcatore del Sei Nazioni, ndr) che già nella partita contro l'Irlanda due settimane fa ha inserito nella tenuta di gioco i colori giallo e celeste della bandiera ucraina in segno di solidarietà con la popolazione aggredita dalla Russia.

Lamaro avrà a fianco i debuttanti Giacomo Nicotera (tallonatore, 25 anni, di Trieste, Benetton Treviso, subito titolare) e Ange Capuozzo (estremo, 22 anni, di Grenoble, in panchina) con l'obbiettivo che allora non è solo quello di limare al massimo quel gap facendo sudare gli scozzesi la cui federazione ha tuttavia intanto già segnato una meta meravigliosa ideando la Cuttitta Cup, elegante trofeo oggi in palio per onorare la memoria del pilone azzurro Massimo morto di Covid a 54 anni nel 2021.

Per sei stagioni “Maus”, di Latina, 69 caps compresi quelli dei match che hanno portato l'Italia nel Sei Nazioni, ha allenato la mischia del Cardo segnando la rinascita degli highlander. Poi ha allenato anche il pack del Canada sempre con ottimi risultati che tuttavia non gli hanno mai fatto guadagnare l'attenzione della Federugby, notoriamente ricca di tecnici italiani di livello internazionale.

A ogni modo a celebrare l'epopea di Massimo, per 22 volte anche capitano azzurro, ci ha pensato l'union scozzese. «Quando Maus è scomparso, è stato subito evidente quanto rispettato e benvoluto fosse sia in Italia sia Scozia ed altrove, sia come tecnico sia quale uomo altruista, caloroso e pieno di attenzioni per il prossimo - ha detto Mark Dobson, Scottish Rugby's Chief Executive - Un grande uomo, capace di impressionare fortemente colore che sono stati abbastanza fortunati da incontrarlo. Volevamo realizzare qualcosa di tangibile per ricordare Massimo e siamo felici di aver sviluppato questa coppa in sui onore».

La famiglia Cuttitta è stata pienamente coinvolta nel progetto. Il fratello gemello di Massimo, Marcello, indimenticabile ala azzurra degli Anni '90, ha dichiarato: «Siamo stati onorati quando la Scozia ci ha contattati dicendoci di voler dar vita a una competizione in memoria di Mouse. Massimo amava la Scozia e gli scozzesi. C'è sempre una storia dietro ad ogni trofeo sportivo e pensare che tra cento anni, grazie a questa coppa, la gente conoscerà la storia di Massimo è qualcosa di incredibile».

«Massimo è stato un grande servitore del rugby italiano durante la sua carriera con la maglia azzurra e, grazie al suo lavoro di tecnico, alla sua capacità di innovare la mischia, un prezioso ambasciatore del nostro movimento all'estero. La Cuttitta Cup è la testimonianza concreta del lascito di Mouse ben al di fuori dei nostri confini, siamo fieri di aver contributo a questo progetto e di poter mettere in palio la coppa per la prima volta proprio sul nostro campo di casa» aggiunge il presidente della Fir, Marzio Innocenti.

I centurioni

A bordocampo oggi onore anche per i centurioni, gli azzurri con più di 100 caps, ovvero Sara Barattin (tutt'ora in attività), Mauro Bergamasco "BergaMauro", Marco Bortolami, Martin "Castro" Castrogiovanni, Andrea Lo Cicero, il Barone, Leonardo "Leo" Ghiraldini, Alessandro "Tronky" Troncon e Alessandro Zanni, Ironman. Vengono gli occhi lucidi a rileggere le pagine che hanno scritto nel librone del rugby italico. Molte delle loro maglie sono esposte al Museo del Rugby di Artena che in settimana ha accolto la nazionale in pellegrinaggio nella storia del movimento ovale italiano: «E' impressionante ricordare quanto hanno dato questi campioni - ha detto il capitano Lamaro - al nostro sport. Ci sono di esempio con la loro dedizione: anno dopo anno hanno lottato con tutte le loro forze per conquistare ogni volta la maglia azzurra di cui si sono considerati orgogliosi custodi e non proprietari».

Solidarietà con l'Ucraina

In tribuna anche una delegazione dei 49 profughi ucraini accolti in Italia dalle Zebre di Parma che hanno allestito un pullman per andarli a prendere direttamente alla frontiera del loro paese.

Marco Zennaro libero

Se l'aereo da Khartum non sarà in ritardo in tribuna arriverà oggi anche il rugbysta veneziano 47enne Marco Zennaro rientrato proprio questa mattina dal Sudan dove è stato costretto a trascorrere, anche in carcere duro, l’ultimo anno, ostaggio di un processo farsa: per la sua liberazione si era mobilitata anche la Fir.

Dall'Harpastum al Football giocato alla maniera del college della città di Rugby

Dove è nato il rugby, quello del Sei Nazioni? Nella città di Rugby, nel nord dell'Inghilterra, nella Britannia dove duemila anni i legionari di Giulio Cesare portarono l'Harpastum, duro gioco di combattimento. In che cosa consisteva?

«L'appuntamento è oggi alle 12 dove lo spirito dell'antica Roma si trasferirà dal Colosseo allo Stadio dei Marmi. La Federazione Italiana Rugby promuove, all'interno dei numerosi eventi che ruotano attorno alla tappa del Sei Nazioni, l'iniziativa della Lega Harpastum Calcio Antico che si esibirà presso lo Stadio dei Marmi». Lo fa sapere la Federugby con una nota. «Una collaborazione nata dalle similitudini tra i due sport, tanto nei valori che nel legame storico. Infatti l'Harpastum è di fatto l'antenata del rugby. Inoltre c'è la comunione d'intenti nel voler raccontare con lo sport anche una storia antica, comune a tutta l'Italia». «Tale aspetto rievocativo verrà rimarcato dall'esibizione del Gruppo Storico Romano. Vestali e Gladiatori infatti apriranno la dimostrazione del match di Harpastum. Nell'esibizione di circa 40' si affronteranno due rappresentative della Legio XI, l'unica squadra romana di Calcio Antico della Capitale». Il Presidente della Lega Harpastum Calcio Antico, Massimiliano Scaringella, osserva che «lo sport è un veicolo di valori importanti e l'evento del 12 marzo ne è la prova. Rugby e Harpastum si basano sugli stessi principi, quelli di lealtà, rispetto e non solo. Tra i valori principali c'è sicuramente il rispetto delle regole e non a caso la Lega Harpastum Calcio Antico si è dotata di un regolamento condiviso per tutelare al meglio tutti i partecipanti. Essere uniti nel promuovere tali valori è fondamentale. Per questo vanno ringraziati tutti coloro che si prodigano fuori e dentro al campo per portare avanti questa solidarietà tra diverse realtà sportive».

Le formazioni

Italia - Scozia

Italia: Padovani; Bruno, Brex, Marin, Ioane; Garbisi, Braley; Halafihi, Lamaro (cap), Pettinelli; Ruzza, Cannone; Ceccarelli, Nicotera, Fischetti

A disposizione: Bigi, Nemer, Zilocchi, Sisi, Zuliani, Fusco, Zanon, Capuozzo

All. Crowley

Scozia: Hogg (cap); Graham, Harris, Johnson, Steyn; Russell, Price; Fagerson, Watson, Darge; Gilchrist, Skinner; Fagerson, Turner, Schoeman

A disposizione: McInally, Dell, Nel, Hodgson, Bradbury, Vellacott, Hastings, Tuipulotu

All. Townsend

All. Pearce (RFU)

Sei Nazioni, quarto turno

Quarto turno: ieri Galles-Francia 13-9; oggi 12 marzo Italia-Scozia alle 15.15 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e TV8 dalle 14.30), Inghilterra-Irlanda dalle 17.45 (SkySport e Now Tv).

Classifica: Francia 18 (+56); Irlanda (+67); Inghilterra 10 (+34); Galles 6 (-27); Scozia 5 (-19); Italia 0 (-111).