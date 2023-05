Cinque feste a Napoli e in provincia per ​il progetto «Rugby e Legalità»

Definite le date delle feste per la conclusione del progetto “Rugby e Legalità”: l’iniziativa della Federazione italiana rugby in collaborazione con Polizia di Stato e Fiamme Oro Rugby - inserita nei progetti della “Commissione Rilancio Sud”- volta a promuovere negli istituti scolastici di Napoli (Bari, Taranto, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari) non solo la pratica e la formazione sportiva, ma anche i valori dello sport, rispetto delle regole, della legalità e delle istituzioni, in piena condivisione della mission e dei valori Fir con la filosofia dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato.

Quattro gli appuntamenti in calendario per coinvolgere tutti i ragazzi, familiari e docenti che, con il proprio istituto scolastico, hanno aderito al progetto.



Si parte il 17 maggio al Villaggio del Rugby di Bagnoli con gli istituti scolastici I.C.

Michelangelo, I.C. Madonna Assunta, S.S. Pirandello – Svevo, I.C. Darmon ed i Club Amatori Napoli Rugby, Old Napoli, Rugby Napoli Afragola, Vesuvio Rugby, Eracle.

Si prosegue il 22 maggio al Campo Albricci di Napoli con gli istituti I.C. Capuozzo, I.C. Mastrianni, I.C. Solimena, I.C.Alpi Levi ed i club A.P. Partenope e ASD Scampia.



E ancora il 29 maggio al Campo di Boscotrecase con le scuole I.C. D’ Assisi Don Bosco, I.C. Maiuri, I.C. Cardinale Prisco ed i Club Amatori R. Torre del Greco, Amatori Torre Junior e Sacro Cuore Pompei.

Per concludere con l’ultimo appuntamento il 31 maggio con le scuole 3° Circ. Maria Teresa di Calcutta, 1° Circ. Marconi, I.C. Marino Guarano e I.C.Custra ed i Club G.S. Pomigliano, Rugby Afragola e Grande Napoli Rugby.



Il progetto ha visto lavorare in sinergia i club del territorio, gli agenti del IV Reparto Mobile della Polizia di Stato di Napoli, i tecnici regionali FIR Campania sotto la supervisione del responsabile promozione e sviluppo Comitato Regionale Campania – Coordinatore progetto FF.OO e FIR Campania e Puglia, Francesco Salierno.