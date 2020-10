E' di Pagani il campione della Finale B dei 100 HS categoria cadetti. Gennaro Luca Ruggiero si è classificato al primo posto della Finale B dei 100 metri ad ostacoli, ai campionati italiani in corso di svolgimento a Forlì. Il classe 2005 ha sbaragliato la concorrenza con un tempo record, fermando il cronometro a 14"19 (suo miglior tempo), guadagnando 15 punti nella classifica generale. Luca, che compirà 15 anni il prossimo 18 ottobre e che ha portato i colori della Campania in finale, ha chiuso davanti all'altoatesino Thomas Ennemoser e al ligure Simone Enotarpi.

Un'immensa soddisfazione per lui, per la sua società, il club partenopeo Asd Enterprise Young, per l'allenatrice Carla Sessa ma anche e soprattutto per la sua famiglia, che a causa dell'emergenza sanitaria, ha potuto assistere all'evento finale del campionato italiano soltanto in streaming. Un risultato che ripaga i sacrifici del giovane paganese, il quale svolge i propri allenamenti allo stadio Vestuti di Salerno, vista la carenza di strutture sportive nel nostro territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA