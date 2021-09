La Ryder Cup è degli Stati Uniti: travolta l'Europa che ora aspetta Roma

La Ryder Cup torna negli Stati Uniti. La 43/a edizione della competizione golfistica a squadre più famosa del mondo, disputata in Wisconsin, è stata vinta dai padroni di casa americani che hanno inflitto una severa lezione all'Europa. Al Whistling Straits Golf Course di Kohler, a dare agli Usa la vittoria matematica è stato Collin Morikawa: con il punto del 15-6 la rimonta della squadra del Vecchio Continente era matematicamente impossibile. Dopo la sconfitta del 2018 a Parigi gli Usa tornano quindi a vincere e lo fanno davanti al pubblico di casa, come successo anche nel 2016 in Minnesota. I golfisti europei avranno l'occasione di riscattarsi tra due anni quando la Ryder farà tappa a Roma, sui green del Marco Simone.