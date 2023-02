Sabaudia-Shedirpharma Sorrento 3-2 in rimonta: è un'altra occasione persa

Rimontata da 0-2 a 3-2 dal Sabaudia. Ancora una prestazione dai due volti per la Shedirpharma Sorrento che trascinata dal solito Albergati ma approfittando anche dei numerosi errori dei padroni di casa del Sabaudia si aggiudica quasi passeggiando i primi due set con l’identico punteggio di 20-25 illudendo i numerosi tifosi che l’hanno seguita sul litorale pontino di poter tornare a casa abbastanza alla svelta e con tre punti in saccoccia nel girone blu del torneo di A3 di volley maschile.

La stessa cosa deve aver pensato anche qualcuno dei giocatori in campo. Un errore fatale che sarà pagato a caro prezzo nel prosieguo del match. Basta infatti un piccolo calo di prestazione della Shedirpharma in avvio di terzo set per rivitalizzare un Sabaudia sull’orlo del baratro. La squadra pontina che fino a quel momento era stata sempre costretta ad inseguire si ritrova improvvisamente avanti nel punteggio e acquista coraggio. Gli uomini guidati dal campano Nello Mosca aumentano di parecchio la propria efficienza in attacco mentre cala quella dei sorrentini costretti a rinunciare almeno momentaneamente al regista Aprea causa un leggero infortunio già da metà secondo set. Il risorto Sabaudia riesce in poco tempo a capovolgere la situazione a proprio favore aggiudicandosi il terzo per 25-19 continuando a dominare la scena anche nel quarto set senza incontrare eccessive resistenze fino al 21-15. A un tiro di schioppo dal tiebreak la Shedirpharma ritrova improvvisamente lo smalto perduto riuscendo in breve tempo a riportarsi in parità sul 22-22. Sabaudia è nuovamente in affanno ma la Shedirpharma non riesce ad approfittarne e spreca malamente il pallone del clamoroso sorpasso. Un altro errore fatale che toglie le forze ai sorrentini e le restituisce ai pontini che conquistano anche i due scambi successivi chiudendo il quarto parziale sul 25-22.

Dopo quattro set a senso unico alternato in cui lo spettacolo è stato abbastanza deludente nei primi due set per demerito del Sabaudia e nei successivi due per demerito del Sorrento la temperatura del match si innalza notevolmente nel tiebreak decisivo in cui entrambe le due squadre riescono ad esprimersi contemporaneamente ad un livello accettabile, lottando palla su palla fino all'ultimo scambio. I pontini riescono a strappare per due volte il break ma la Shedirpharma riesce ad annullare entrambi grazie al solito Albergati. Lo stesso Albergati mette a segno il punto del sorpasso. La Shedirpharma non riesce a concretizzare tre match point a proprio favore. Sul 16 pari il Sabaudia opera il controsorpasso. Un muro di Buzzi prolunga ulteriormente il set ma il Sabaudia riesce a far suoi i due scambi successivi chiudendo il match sul 19-17.

Per la Shedirpharma Sorrento un'altra occasione persa per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica. Da domani si ritorna in palestra per preparare l’incontro di domenica prossima con l’Aurispa Libellula Lecce alle 18 al Palitagliana.