Sala Consilina tutto facile col Bovalino: 7-2 ma preoccupa l'infortunio Brunelli

Nell'anticipo della sesta giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5 girone C, lo Sporting Sala Consilina del tecnico Fabio Oliva, vince agevolmente il testa coda con i calabresi del Bovalino che chiude la classifica ancora ferma al palo. Per i salesi la gara si è messa subito in discesa in quanto dopo soli 23 secondi è arrivata la rete di Brunelli che ha sbloccato il risultato. Poi il tempo si è chiuso sul 3-0 con le altre due marcature di Stigliano e Bocca.

Nella ripresa ancora Brunelli, firma la sua doppietta prima di incappare nell'infortunio che l'ha costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia e solo dopo gli esami strumentali si conoscerà l'entità del danno riportato dal forte pivot brasiliano che è giunto già in doppia cifra per le realizzazioni. Hanno completato lo score dei marcatori Abdala, Stigliano anche per lui una doppietta, e Volonnino, per il 7-2 finale. Il patron Giuseppe Detta volge lo sguardo al prossimo impegno che attende Carducci e soci, l'insidiosa trasferta di Molfetta in programma martedì 1 novembre. «Per noi è un altro test impegnativo per continuare a rimanere in alto nella classifica, sperando di poter contare anche su Brunelli».