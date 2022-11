Sala Consilina travolge a domicilio il Molfetta 5-0 e resta a -2 dalla vetta

Lo Sporting Sala Consilina continua la sua rincorsa alla vetta della classifica della serie A2 girone C. La formazione del tecnico Fabio Oliva, non fa sconti e travolge a domicilio i puglisi delle Aquile Molfetta col punteggio di 0-5. Fin dall'inizio la formazione salese ha imposto il proprio gioco anche se ha dovuto attendere il 15'05" per sbloccare la contesa.

A rompere il ghiaccio ci ha pensato il solito Brunelli, il pivot brasiliano, rimasto in forse per un infortunio alla caviglia rimediato sabato scorso, è sceso regolarmente in campo ed è stato un protagonista assoluto. Infatti, nella ripresa ha messo a segno altre due marcature portando il suo bottino personale in queste sette giornate a quota 14 reti realizzate.

Per la cronaca le altre due reti portano le firme di Abadala e Volonnino. Con questa vittoria lo Sporting Sala Consilina sale a quota 19 a meno 2 dalla capolista Sicurlube Enna che guida a punteggio pieno con 21 punti. Il prossimo impegno per il Sala Consilina sabato in casa a San Rufo con il Canosa, si inizia alle ore 18