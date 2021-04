A quattro giorni dalla sfida con il Brescia, la Rari Nantes Salerno torna nuovamente in vasca. Per la quarta giornata del preliminary round scudetto, la prima del girone di ritorno, arriva l’Ortigia alla Simone Vitale. Turno infrasettimanale per capitan Andrea Scotti Galletta e compagni, chiamati a misurarsi con i biancoverdi domani pomeriggio (ore 15).

«Sarà una gara impegnativa ma sicuramente cercheremo di mettere in difficoltà i siciliani», spiega alla vigilia Umberto Esposito. «Abbiamo voglia di sfoderare una buona prestazione e fare risultato, visto che sarà l’ultima partita in casa», osserva il difensore napoletano classe 1995. «Affrontiamo un avversario di spessore ma abbiamo le carte in regola per potercela giocare. Sarà fondamentale la forza del gruppo», ammette la calottina numero 3.

Compito non agevole per i ragazzi di Matteo Citro battagliare con i campioni olimpici Stefano Tempesti, Massimo Giacoppo e Valentino Gallo. I giallorossi tenteranno di sgambettare gli isolani. «Gli allenamenti procedono regolarmente anche se non ci sono sparring dall’inizio della stagione per le note questioni di prevenzione Covid. Sicuramente il non potersi confrontare con altre squadre è un fattore che ci sta penalizzando, ma di certo non riguarda soltanto noi. Anche altre società hanno adottato questa politica», ricorda l’ingegnere di Ponticelli.

Format inedito, adattato alle esigenze del momento. «Tutto molto strano: 10 partite da disputare ma da come si era messa la situazione ad inizio anno, dobbiamo ritenerci fortunati. Per noi atleti è complicato dover aspettare due o più settimane per il prossimo match. Siamo abituati a preparare la partita del sabato e diventa complicato perdere stimoli e motivazioni».

Tra le prime otto d’Italia la Rari Nantes Salerno. «E’ un risultato storico per il club presieduto da Enrico Gallozzi ma non dobbiamo ritenerci appagati. Proveremo ad ottenere qualche punto nel girone d’élite», conclude fiducioso Esposito, medaglia d'oro alle Universiadi 2019.