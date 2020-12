Appuntamento su Zoom. Si prepara anche così il recupero Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno-Iren Genova Quinto. «Oggi pomeriggio alle ore 17.30 riunione con la squadra per fare il punto», racconta Andrea Scotti Galletta. Si servono anche della tecnologia i giallorossi per limare gli ultimi dettagli. «Siamo pronti alla battaglia. Abbiamo voglia di giocare e dimostrare che il campionato dello scorso anno non è stato un caso», riferisce il capitano, che ha omaggiato Diego Armando Maradona con una visita lampo allo stadio San Paolo.

Il pensiero va agli avversari di turno. «Con i liguri ha sempre un valore doppio, sono rivali storici e aspettiamo ancora di prenderci quella famosa rivincita». Riferimento a gara 3 del 2018, quando i biancorossi si aggiudicarono la finale per accedere in serie A1. Il tempo non lenisce le ferite. «Sono una buona squadra con discrete individualità e sono curioso di vedere all’opera l’attaccante giapponese, Yusuke Inaba, di cui tutti parlano», prosegue il difensore napoletano che indossa la calottina numero 5.

Debutto stagionale tra le mura amiche. «Giochiamo in casa e anche senza pubblico dobbiamo far valere il fattore campo». Atto primo di un doppio confronto. «È una sfida di otto tempi, domani saranno i primi quattro e dovremo ragionare sul doppio impegno, sperando di recuperare Nicola Cuccovillo per il ritorno», auspica il figlio d’arte.

Incognita in panchina. «Se non ci dovesse essere mister Matteo Citro, dobbiamo dare tutti qualcosa in più e vincere anche per lui», esorta Scotti Galletta. Previsto in giornata il tampone di richiamo per l’allenatore del Salerno, che conta di esserci. «Affrontiamo una squadra organizzata con buoni interpreti in fase offensiva. Noi siamo carichi e pronti a giocare al massimo delle nostre possibilità con convinzione e determinazione», il pensiero di Citro alla vigilia.

Si annuncia una gara all’ultimo respiro anche a porte chiuse. La Vitale non potrà ospitare il solito numeroso pubblico, che ha sempre spinto i giallorossi. Match chiave che segnerà il prosieguo della stagione per entrambe le formazioni del girone A.

