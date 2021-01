Sfida verità. In palio tra biancorossi e giallorossi c’è il secondo posto e dunque il pass per il turno seguente. Si rinnova il duello infinito fra Iren Genova Quinto e Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Proveranno a spuntarla capitan Andrea Scotti Galletta e compagni, che il 5 dicembre s’imposero alla Vitale 11-7. Preziosa la differenza reti.

2021. «Iniziamo questo nuovo anno con una partita decisiva: potremmo ipotecare l’obiettivo salvezza», spiega alla vigilia Simone Santini. «In casa abbiamo disputato un’ottima gara, ma l’errore che non dobbiamo commettere è sottovalutare il return match», osserva il portiere classe 1997. «I liguri non mollano mai e avranno sicuramente preparato tatticamente al meglio l'incontro. Noi dovremmo fare la nostra parte». Esito aperto nel girone A, dove soltanto il Recco è certo di approdare alla fase successiva. «Saremo concentrati dall’inizio alla fine», avverte l’estremo difensore.

Formazione al completo. «Questa volta ci saremo tutti, rientra anche il mancino Nicola Cuccovillo, che è una pedina fondamentale». Pronto alla battaglia clorata il club del presidente Enrico Gallozzi. «Ormai praticamente non giochiamo da più di un mese e questo aspetto non ci aiuta», ricorda Santini. Campionato inedito per l’insistente dilagare del Covid-19. «In allenamento abbiamo cercato di ricreare analoghe situazioni di gara, per non farci trovare impreparati», conclude il 23enne (nella foto di Manuel Schembri).

Chiamati a sostenere uno sforzo possibile a Sori i ragazzi di Matteo Citro. «Siamo consapevoli che ci sarà tanto da lottare, quattro gol di vantaggio nel nostro sport si possono recuperare in due minuti. Dobbiamo essere determinati e concentrati per sbagliare il meno possibile», il pensiero del tecnico giallorosso.

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA