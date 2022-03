Netta sconfitta. La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno incassa il secondo ko nel round scudetto. Dopo il 6-16 con il Telimar Palermo, capitan Michele Luongo e compagni escono dalla Simone Vitale battuti 3-11 (parziali di 1-0, 1-5, 1-2, 0-4) dal Savona. Presenti sugli spalti gli studenti della scuola media Calcedonia, invitati dal club presieduto da Enrico Gallozzi, insieme ad altri istituti scolastici del territorio.

«Sappiamo che in questo girone incontriamo squadre che hanno grande qualità», spiega il tecnico giallorosso Matteo Citro. «Rispetto alla gara con i siciliani abbiamo avuto un approccio più aggressivo e siamo stati più in partita», ammette l’allenatore giallorosso. «Sicuramente non meritavamo di perdere con questo divario, perché per almeno un paio di tempi siamo stati sempre in corsa», ribadisce il coach classe 1981.

Un gol nei primi tre periodi firmato da Luongo, dal croato Mislav Tomasic e da Daniel Gallozzi. Esultano i biancorossi di Alberto Angelini, insieme al mancino salernitano Eduardo Campopiano, medaglia d’oro alle Universiadi 2019.

«Abbiamo peccato molto in fase conclusiva, non sfruttando diverse opportunità», prosegue la sua analisi Citro. Da rivedere il dato delle superiorità numeriche (soltanto 1/12). In pratica sono mancati i gol con l’uomo in più. Per la Rari Nantes Salerno due settimane per rivedere quello che non ha funzionato. La prossima sfida in programma a Siracusa sabato 19 marzo (ore 14) contro l’Ortigia degli ex posillipini Valentino Gallo, Simone Rossi e Filip Klikovac.