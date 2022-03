Il messaggio di pace è stato apprezzato. Il gesto simbolico sul piano vasca non è passato inosservato. Capitan Michele Luongo e compagni hanno indossato la t-shirt con la scritta «Stop war in Ukraine». Foto e contenuti hanno valicato i confini nazionali, tanto da essere condivisi sulla pagina Facebook dalla squadra di waterpolo dell'Università Statale di Mosca. Parecchie le condivisioni via social e numerosi i like all’iniziativa messa in campo dal club presieduto da Enrico Gallozzi, da sempre impegnato in campagne originali contro ogni guerra, discriminazione e razzismo.

Round scudetto. La vigilia di Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno-Rari Nantes Savona non può prescindere da quanto accade a livello internazionale. «Sicuramente dovremo riscattarci dopo l’ultima prestazione sottotono. Il Savona ha ottimi giocatori come Guillermo Molina, Andrea Fondelli e Lorenzo Bruni. Faremo di tutto per dargli filo da torcere», spiega convinto Daniel Gallozzi, centrovasca classe 1994. E poi arriva alla Simone Vitale il mancino salernitano Eduardo Campopiano, medaglia d’oro alle Universiadi 2019 ed ex giocatore della Canottieri Napoli. Fischio di inizio alle ore 14.

Nell'anno del Centenario giallorossi tra le migliori sette squadre d'Italia. «Siamo felici di essere nel gruppo di vertice e di aver già raggiunto l’obiettivo salvezza», osserva il numero 6. «Il campionato non è finito e con la formula dei playoff abbiamo la possibilità di lottare anche per il quinto posto», ricorda il giocatore nato a San Paolo.

Format clorato. «La formula scudetto permette di dare visibilità alla pallanuoto e rendere il girone competitivo fino alla fine», conclude Daniel Gallozzi.

Voglia di rivalsa per i ragazzi di Matteo Citro. «Affrontiamo una formazione che ha una rosa completa e di qualità. Intendiamo dimostrare che con la giusta determinazione possiamo dire la nostra anche contro squadre di questo livello», asserisce l’allenatore classe 1981.