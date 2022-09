Salerno, lo schermidore Carlo Avallone diventa arbitro nazionale di spada

La Salerno schermistica continua a rinnovare la sua grande tradizione non soltanto con gli atleti in pedana. Il salernitano Carlo Avallone è intatti diventato arbitro internazionale di spada nella recente sessione di esami svoltasi a Budapest. E si tratta di un «bis» per lui, che un anno fa aveva già ottenuto l’ambita licenza per la specialità del fioretto. Avallone, candidato dalla Commissione Arbitrale della Federazione Italiana Scherma dopo il percorso fatto in campo nazionale e nei test all’estero, in Ungheria ha brillantemente sostenuto le prove proposte dagli esaminatori, tagliando un traguardo prestigioso e anche molto significativo visto che proprio nell’arma della spada aveva ottenuto importanti risultati nel suo percorso agonistico da tiratore.

Dottore commercialista e schermidore da sempre, Carlo Avallone dopo essere stato ottimo spadista ha scelto di dedicarsi all’arbitraggio, settore nel quale ha conseguito il titolo di internazionale di fioretto nel 2021, sempre a Budapest, dove dodici mesi dopo ha ottenuto anche la licenza di spada. Una grande soddisfazione per tutto il movimento schermistico salernitano.