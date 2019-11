Oro alle Universiadi 2019, il centroboa Lorenzo Bruni (nella foto di Simone Squarzanti) demolisce con la sua cinquina la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, priva di Mislav Tomasic. Alle piscine Manara di Busto Arsizio matura la terza sconfitta stagionale per capitan Andrea Scotti Galletta e soci. Rullo compressore la Sport Management dell’ex Vincenzo Dolce, che dilaga 16-3 (5-0, 2-1, 5-0, 4-2) nel turno infrasettimanale. In panchina, al posto dello squalificato Marco Baldineti, l’oro olimpico a Barcellona’92 Gianni Averaimo.



La prima rete giallorossa arriva dopo per 15’ ad opera della controfuga realizzata dall’attaccante Gennaro Parrilli. Netto il divario tra mastini e campani. Poker del mancino Luca Damonte e doppietta per il puteolano Giuseppe Valentino. Gara praticamente senza storia. Esordio in A1 del giovane Marcello Malandrino, centrovasca classe 2001. Subentrano in acqua i portieri di riserva Mirko Franzoni e Gennaro Taurisano.



Dieci giorni a disposizione per i ragazzi di Matteo Citro, che avranno modo di ricaricare le pile e preparare al meglio la delicata gara interna contro il Telimar Palermo, in programma sabato 16 novembre alla Vitale. Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA