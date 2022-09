Salerno Cup 2022, qualificazioni: ecco i primi tennisti in tabellone

La giusta determinazione, l’abilità di non sprecare le occasioni il desiderio di superare le qualificazioni, sono queste le doti degli atleti del Circolo Tennis Club La Carnale, che da domenica stanno ospitando la Salerno Cup ITF maschile. Pasquale De Giorgio, Federico Salomone, Andrea Militi Ribaldi, Andrea Bacaloni, Leonardo Taddia, Vito Dell’Elba, Carlo Alberto Fossati e Richard Biagiotti sono gli otto tennisti che passano di diritto nel tabellone principale dell’ITF maschile tornato a Salerno dopo 40 anni.

Dalle 12 di oggi si ritorna a giocare. I primi a scendere in campo sono, sul centrale Stefanos Sakellaridis (Grecia) vs. Federico Bondioli (Italia), sul court B Lorenzo Bresciani (Italia) vs. Nico Hornitschek (Germania) e sul court C Filippo Speziali (Italia) vs. Peter Buldorini (Italia). L’ultima partita è in programma alle ore 20:45 sul campo centrale e vedrà Lorenzo Bocchi (Italia) vs. Jacopo Bilardo (Italia).