A Salerno, moderna «Eldorado della pallanuoto», ricorderanno il 2019 per la storica promozione in A1. Volge al termine la prima frazione del campionato con l’ultima gara dell’anno alla piscina Simone Vitale. Domani pomeriggio (ore 18) Campolongo Hospital Rari Nantes contro Pallanuoto Trieste, giallorossi vs rossoblu.



«Sarà un impegno difficile. Trieste ottima squadra con tre stranieri di qualità (Amel Turkovic, Drasko Gogov, Kristijan Milakovic) e un gruppo forte di italiani, esperti come Paolo Oliva e Ray Petronio, e con giovani brillanti, Michele Mezzarobba, Federico Panerai e Andrea Mladossich: un giusto mix per una compagine di assoluta eccellenza, che sta conducendo un buon campionato e probabilmente accederà alla Final Six, per giocarsi un posto in Europa». Presenta, così, gli alabardati di Daniele Bettini, quinti in griglia, capitan Andrea Scotti Galletta.



Assicura battaglia il numero 5 giallorosso. «Venderemo cara la pelle. Fino ad oggi il nostro percorso è stato ottimo. Siamo rammaricati per il pareggio con il Posillipo alla Scandone e con il Quinto Genova: in entrambi i casi eravamo sempre in vantaggio. A Firenze, nell’ultimo quarto (7-7), c’erano tutte le condizioni per giocarcela fino alla fine. L’ingenuità di Carlo Sanges, purtroppo, ha compromesso il risultato».



Da neopromossa «bilancio positivo. Siamo contenti anche se con un pizzico di attenzione in più probabilmente avremmo ulteriori punti», ammette Scotti Galletta. Cala il sipario sul 2019 clorato. «Affrontiamo l’ultimo impegno al 100% delle nostre possibilità. Daremo tutto, poi, vista la lunga pausa, riprenderemo a febbraio. Campionato spezzettato che a me non piace proprio. E’ l’anno olimpico, ci sono i mondiali giovanili, gli Europei di Budapest con il Settebello in vasca. Credo che il calendario vada strutturato diversamente. Impensabile, dopo aver cominciato la preparazione ad agosto, stare fermi due mesi, poi altri 30 giorni per le qualificazioni in vista Tokyo 2020. Regular season frammentata». Non condivide la formula della Fin il difensore napoletano classe’82.



«Speriamo di farci il regalo di Natale e omaggiare i nostri tifosi, che sono l’arma in più in casa. Il nostro pubblico è favoloso alla Vitale, sempre pronto a sostenerci», conclude Andre Scotti Galletta (nella foto di Marina Carascon, Napoleggiamo). Ripresa delle ostilità il 1 febbraio, tra le mura amiche, contro la Rari Nantes Savona.

