Successo di partecipazione e prestazioni tecniche per la «San Giovanni corre per non essere dimenticata», gara podistica di 10 km disputata lungo le strade della Municipalitá 6 di Napoli. All’evento, organizzato dalla Asd Podistica «Il Laghetto» presieduta da Aniello Esposito e inserito nel calendario ufficiale della Fidal Campania, hanno partecipato quasi 800 atleti in rappresentanza di 76 società.



In campo maschile vittoria per il marocchino dell'International Security Service Hicham Boufars, che con il tempo di 30’22” ha preceduto al traguardo del «Parco Troisi» di San Giovanni a Teduccio i connazionali Youssef Aich (Asd Mondragone in corsa, 30’43”) e Ismail Adim (Caivano Runners, 31’01”).



Tra le donne affermazione per Filomena Palomba (Running Club Napoli), con il crono di 39’47”, davanti ad Annamaria Capasso (Asd Amatori Vesuvio, 40’37”) e Francesca Maniaci (Caivano Runners, 41’05”).



La classifica a squadre per le società Fidal ha visto primeggiare la Caivano Runners, con gli Amatori Vesuvio e la Carmax Camaldolese a completare il podio sul secondo e sul terzo gradino. Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA