«San Giovanni corre per non dimenticare»: una gara podistica per un quartiere

Una giornata di sport dedicata a un quartiere. Nasce così la prima edizione della «San Giovanni corre per non essere dimenticata», gara podistica di 10 km organizzata dall’Ads podistica «Il Laghetto», con partenza da San Giovanni alle ore 8.30 di domenica 27 ottobre. La corsa vedrà ai nastri di partenza 900 atleti. Allo sparo dello start, fissato in via Atripaldi, gli iscritti si riverseranno lungo le strade della Sesta Municipalità di Napoli Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio. A metà gara, al quinto chilometro, il traguardo volante intitolato alla memoria di Siham Laaraichi, la sfortunata campionessa marocchina tesserata con l’Asd «Il Laghetto» scomparsa tragicamente tre anni fa, mentre l’arrivo sarà all’interno del Parco «Massimo Troisi».



Aniello Esposito, presidente della società organizzatrice dell'evento, sottolinea: «Perché la prima edizione di «San Giovanni corre per non essere dimenticata»? Perché su San Giovanni a Teduccio si ascoltano sempre notizie un po’ particolari. Questa è una bella notizia per il quartiere. Abbiamo cercato di organizzare l’evento al meglio in tutti particolari, grazie anche all’assessore comunale allo Sport Ciro Borriello che ci è sempre stato vicino». © RIPRODUZIONE RISERVATA