«San Giuseppe, atteggiamento giusto»: le parole di Tarantino dopo il ko a Roma

«Torniamo a casa senza punti, ma con la consapevolezza di giocare con l'atteggiamento giusto mostrato a Roma». Carmine Tarantino non fa drammi dopo la sconfitta del suo Real San Giuseppe nel recupero contro l'Olimpus. Il tecnico sottolinea le difficoltà di approccio alla partita, «inevitabili vista l’odissea vissuta nel viaggio verso Roma, lunghissimo in termini di tempo, che praticamente non ci ha permesso neanche di riscaldarci».

Il bus dei vesuviani è rimasto intrappolato per ore nel traffico, arrivando al PalaOlgiata con un nettissimo ritardo che ha anche causato lo slittamento del fischio d'inizio della partita.

«Peccato per un avvio un po' blando che ci è costato il gol dopo un paio di minuti e ci ha costretti sin da subito ad inseguire - ha aggiunto il tecnico gialloblu-. Sono dispiaciuto per il risultato ma non per la prova. Abbiamo tenuto testa alla seconda della classe, tenendo la gara in equilibrio e con la possibilità di ottenere punti fino all’ultimo minuto».

Domani seduta di rifinitura in vista del match esterno contro Cormar Polistena. Si gioca venerdì, con l'obiettivo di fare bottino pieno per provare ad allontanare ulteriormente la zona rossa della classifica.